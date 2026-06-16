В PS Plus добавили Final Fantasy 16, Kingdom Come, Life is Strange и другие игры
С сегодняшнего дня подписчики тарифов PS Plus Extra и Deluxe (Premium) получили доступ к новым играм. Их уже можно скачать владельцам подписки.
В подписке появились большая JRPG в серии Final Fantasy, Final Fantasy 16, средневековая реалистичная ролевая игра Kingdom Come, новая Life is Strange под названием Double Exposure и несколько других тайтлов.
Новые игры в PS Plus Extra в июне 2026 года:
- Final Fantasy 16;
- Sonic X Shadow Generations;
- Kingdom Come: Deliverance;
- Life is Strange: Double Exposure;
- Farming Simulator 25;
- Blades of Fire;
- Black Desert.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2026 года:
- Gitaroo Man.