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В PS Plus добавили Final Fantasy 16, Kingdom Come, Life is Strange и другие игры

Чемпионат.com

С сегодняшнего дня подписчики тарифов PS Plus Extra и Deluxe (Premium) получили доступ к новым играм. Их уже можно скачать владельцам подписки.

В PS Plus добавили Final Fantasy 16, Kingdom Come, Life is Strange и другие игры
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В подписке появились большая JRPG в серии Final Fantasy, Final Fantasy 16, средневековая реалистичная ролевая игра Kingdom Come, новая Life is Strange под названием Double Exposure и несколько других тайтлов.

Новые игры в PS Plus Extra в июне 2026 года:

  • Final Fantasy 16;
  • Sonic X Shadow Generations;
  • Kingdom Come: Deliverance;
  • Life is Strange: Double Exposure;
  • Farming Simulator 25;
  • Blades of Fire;
  • Black Desert.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2026 года:

  • Gitaroo Man.