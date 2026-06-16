NAVI покинула IEM Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2
Natus Vincere не справилась с G2 Esports в финальном матче основной стадии Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 в Counter-Strike 2. Встреча закончилась со счётом 2:1: 11:13 на Dust2, 16:14 на Inferno и 13:10 — на Mirage.
На Dust2 команда Неманьи huNter- Ковача вела 11:7, но отдала камбэк — в том числе после клатча 1v4 от Игоря w0nderful Жданова с 2 HP. На Inferno G2 довела дело до овертайма и закрыла карту 16:14, несмотря на серию из четырёх раундов NAVI при счёте 12:8. На решающем Mirage G2 Esports контролировала ход встречи и выиграла 13:10.
NAVI завершила турнир на 9-11-м месте и впервые с Shanghai Major пропустит плей-офф мэйджора. На третьей стадии команда Алекси Aleksib Виролайнена проиграла три матча из пяти — Spirit (0:2), Falcons (1:2) и G2 (1:2).
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.