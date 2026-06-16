Naroda Game представила предрелизный трейлер гача-игры «Позывной Кедр»

Китайская студия Naroda Game представила предрелизный трейлер своей игры «Позывной Кедр» (Codename Cedar). Тактическая стратегия в аниме-стилистике и сеттинге советской космонавтики выйдет 22 июня.

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Сам ролик сопровождаются кадрами будущих синематиков и известной песней «В наших глазах» группы «Кино».

Игра с гача-механикой (как Genshin Impact или Wuthering Waves) расскажет о путешествии на далёкую планету Нокс, которую игроку предстоит исследовать. В процессе геймеры смогут получать новых персонажей и пополнять отряд.

Codename Cedar будет доступна на ПК, Android и iOS. Официально релиз пройдёт только в Китае, в других регионах игра появится чуть позже до конца года (пока же можно играть через BiliBili), разработчики отдельно рассматривают запуск в России.