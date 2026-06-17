Парижский офис Don't Nod оказался на грани банкротства

Французская студия Don't Nod, известная по сериям Life is Strange и Vampyr, оказалась в сложном финансовом положении. Парижское подразделение компании может столкнуться с нехваткой средств уже к концу 2026 года, сообщил на своей странице в соцсети BlueSky автор издания Origami Готье Андрес.

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По данным журналиста, из обращения руководства студии к акционерам следует, что убытки Don't Nod по итогам 2025 года превысили €36 млн. При сохранении текущей динамики денежных резервов парижскому офису может не хватить финансирования уже к ноябрю 2026 года.

Ситуацию осложняет позиция китайской Tencent, которая является крупнейшим акционером компании и не планирует увеличивать инвестиции в студию или ее будущие проекты. В результате дальнейшая судьба парижского подразделения может зависеть от способности руководства привлечь нового издателя и заключить контракт на разработку очередной игры.

Источники журналиста также утверждают, что последний проект, находившийся в производстве в Париже, был отменен после того, как ключевой инвестор отказался продолжать финансирование разработки.

При этом канадское подразделение Don't Nod в Монреале продолжает работу над неанонсированной игрой, которая, по имеющимся данным, создается при финансовой поддержке Netflix.

Don't Nod была основана в 2008 году и за время существования выпустила такие игры, как Remember Me, Life is Strange, Vampyr и Twin Mirror. Однако последние релизы студии не смогли повторить коммерческий успех ее наиболее известных игр.

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