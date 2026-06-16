Konami отключила онлайн-сервисы для россиян и белорусов

Японский издатель видеоигр Konami с 15 июня полностью отключил игровые онлайн-сервисы для пользователей из России и Белоруссии. Ограничения затронули все сервисы, работа которых требует авторизации через систему KONAMI ID, сообщает DTF.

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Согласно опубликованному уведомлению компании, обслуживание пользователей в РФ и РБ официально прекращено с понедельника, 15 июня 2026 года. При этом Konami подчеркнула, что изменения не распространяются на другие регионы присутствия.

Под блокировку попал доступ к сетевым функциям ряда популярных проектов издателя, включая Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, eFootball, Yu-Gi-Oh! Duel Links и Yu-Gi-Oh! Master Duel. Пользователи сообщают, что при попытке подключения к серверам отображаются уведомления о техническом обслуживании, а доступ к онлайн-функциям недоступен.

Причины введения ограничений компания не раскрыла. Вместе с тем Konami еще ранее прекратила официальные продажи своих игр на российском рынке.

По сообщениям игроков на площадке Steam, смена региона учетной записи не позволяет обойти ограничения. Судя по отзывам пользователей, блокировка реализована на уровне IP-адресов.

Ранее сообщалось, что EA отключит серверы GRID Legends на PlayStation и Xbox уже в сентябре.