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Выбраны лучшие игры с летних презентаций: что предпочли читатели «Чемпионата»

Чемпионат.com

После большой череды больших игровых показов мы собрали материал с 26 самыми важными проектами — туда вошли как крупные блокбастеры, так и релизы поменьше. Читатели «Чемпионата» голосовали за каждый интересный или неинтересный релиз, тем самым собрав рейтинг.

Выбраны лучшие игры с летних презентаций
© Чемпионат.com

Текущий рейтинг читателей

  • Resident Evil: Veronica.
  • ILL.
  • Fable.
  • «Росомаха».
  • Tomb Raider: Legacy of Atlantis.
  • Alien: Isolation 2.
  • Gears of War: E-Day.
  • God of War: Laufey.
  • Clockwork Revolution.
  • 1666: Amsterdam.

Однако голосование ещё продолжается и читатели могут ещё проголосовать, тем самым значительно изменив расстановку нашего рейтинга. Поэтому каждый желающий может сделать это прямо сейчас.