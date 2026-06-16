Выбраны лучшие игры с летних презентаций

После большой череды больших игровых показов мы собрали материал с 26 самыми важными проектами — туда вошли как крупные блокбастеры, так и релизы поменьше. Читатели «Чемпионата» голосовали за каждый интересный или неинтересный релиз, тем самым собрав рейтинг.

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Текущий рейтинг читателей

Resident Evil: Veronica.

ILL.

Fable.

«Росомаха».

Tomb Raider: Legacy of Atlantis.

Alien: Isolation 2.

Gears of War: E-Day.

God of War: Laufey.

Clockwork Revolution.

1666: Amsterdam.

Однако голосование ещё продолжается и читатели могут ещё проголосовать, тем самым значительно изменив расстановку нашего рейтинга. Поэтому каждый желающий может сделать это прямо сейчас.