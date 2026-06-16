Выбраны лучшие игры с летних презентаций: что предпочли читатели «Чемпионата»
После большой череды больших игровых показов мы собрали материал с 26 самыми важными проектами — туда вошли как крупные блокбастеры, так и релизы поменьше. Читатели «Чемпионата» голосовали за каждый интересный или неинтересный релиз, тем самым собрав рейтинг.
Текущий рейтинг читателей
- Resident Evil: Veronica.
- ILL.
- Fable.
- «Росомаха».
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis.
- Alien: Isolation 2.
- Gears of War: E-Day.
- God of War: Laufey.
- Clockwork Revolution.
- 1666: Amsterdam.
Однако голосование ещё продолжается и читатели могут ещё проголосовать, тем самым значительно изменив расстановку нашего рейтинга. Поэтому каждый желающий может сделать это прямо сейчас.