Блогер проверил актуальность RTX 4060 Ti на 8 ГБ к играм 2026 года

Автор YouTube-канала RandomGaminginHD протестировал видеокарту Nvidia GeForce RTX 4060 Ti на 8 ГБ в 20 актуальных играх в разрешении Full HD и проверил ее актуальность в 2026 году.

© Nvidia

Проверка проводилась в разрешении 1920х1080 без использования технологии DLSS и, в большинстве случаев, без трассировки лучей. Такой подход позволил оценить производительность видеокарты в условиях, максимально приближенных к повседневному игровому сценарию, а не к маркетинговым демонстрациям.

Результаты показали, что RTX 4060 Ti сохраняет комфортный уровень производительности в большинстве современных игр. В таких проектах, как Cyberpunk 2077, Forza Horizon 6, Helldivers 2 и Star Wars Outlaws, видеокарта обеспечивает высокий фреймрейт даже при повышенных настройках качества графики.

Однако в наиболее требовательных проектах все чаще проявляется влияние ограниченного объема видеопамяти. Так, в Battlefield 6 использование ультра-настроек приводило к перегрузке видеобуфера и ухудшению плавности изображения, тогда как переход на высокие настройки позволял стабилизировать производительность. Похожая ситуация наблюдалась и в Kingdom Come: Deliverance 2, где снижение графических параметров помогало избавиться от микрозадержек и подтормаживаний.

Эксперимент подтверждает, что в 2026 году 8 ГБ видеопамяти уже недостаточно для запаса на будущее. Вместе с тем RTX 4060 Ti нельзя назвать устаревшим решением: для большинства игр в Full HD достаточно отказаться от максимальных настроек в пользу высоких, чтобы сохранить комфортную частоту кадров.

Ранее пользователь Reddit купил Nvidia GeForce RTX 4060 Ti за $12 вместо обычных $400.