Что ждет нового босса Xbox в будущем

Первые 100 дней новой CEO Xbox Аши Шармы, по мнению большинства, прошли благополучно. Они не оправдала страхов самых ярых скептиков, усомнившихся в кандидатуре из-за прошлого в ИИ-подразделении Microsoft… Но это не значит, что она не совершит ошибок в будущем. По факту, скоро Шарме придется принимать, возможно, не самые популярные решения. Портал gamesindustry.biz рассказал, почему.

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Хотя Шарма достаточно ловко маневрирует в плане PR, нельзя не отметить, что большая часть ее стратегических шагов связана скорее с правильным тоном и посылом, чем с серьезными решениями. По крайней мере, с точки зрения стороннего потребителя. Новой главе Xbox еще лишь предстоит пройти настоящие испытания, и часть из них становится все ближе с каждым днем.

Так, запуск Project Helix, консоли Microsoft следующего поколения, гарантированно станет одним из этих испытаний. Директор по стратегическому развитию Xbox Мэттью Болл недавно намекнул журналистам, что компания рассматривает другие пути продвижения устройства по сравнению с тем, как оно позиционировалось при Филе Спенсере. Болл сделал акцент на доступности платформы — большой проблеме в контексте растущих цен на комплектующие. А Шарма еще раз подчеркнула, что Project Helix предложит «лидирующую на рынке производительность», и что консоль будет поддерживать не только релизы для предыдущих Xbox, но и ПК-игры.

Болл и Шарма — часть одной команды руководителей и говорят они об одном и том же проекте, в связи с чем напряжение между их высказываниями смотрится любопытно. Трудно представить устройство, которое будет соответствовать обоим заявлениям — и мощное, как премиальный ПК, и доступное. Не исключено, что Xbox попытается обойти проблему дефицита железа сдвигом в бизнес-модели; например, предложив Helix бонусом за подписку на Game Pass на несколько лет с надбавкой в цене. Примерно так же, как это делают операторы мобильной связи при покупке нового смартфона. Так или иначе, теперь, подтвердив существование консоли официально, Xbox придется разобраться с деталями. От характеристик, позиционирования и дальнейшей стратегии компании зависит будущее самого бренда.

При этом Helix — возможно, не крупнейшая проблема из тех, что поджидают Шарму в ближайшие месяцы. Нельзя забывать и о том, что Xbox не очень хорошо себя чувствует в плане финансов. По словам самой главы компании, подотчетная прибыль Xbox составила всего 3%. Microsoft отрицает инсайдерскую информацию, что сотрудникам игрового подразделения поручили поднять эту цифру до 30%, но сам факт, что о прибыли вообще идет разговор, намекает на плачевную ситуацию. Финансовая отчетность плохая, и топ-менеджмент Microsoft начинает терять терпение.

Хотя тут стоит отметить, что «подотчетная прибыль» — внутренняя метрика Microsoft, используемая корпорацией для различных внутренних подразделений. Многие люди пытались примерно сравнить ее с другими популярными метриками, вроде чистого бюджета, но никто не знает, что именно она подразумевает. Учитывая, что игровая индустрия любит выкидывать из расчетов прибыли порой довольно неожиданные вещи, вроде затрат на разработку, есть немаленькая вероятность, что на практике эти 3% гораздо выше. Комментарий Шармы также намекает на это, подчеркивая, что прибыль игрового подразделения (не считая Activision Blizzard King) упала на $500 млн за последние пять лет — даже несмотря на инвестиции в размере $20 млрд.

Решение отделить прибыли Activision Blizzard от остальной Xbox тоже привлекает внимание. Activision Blizzard была прибыльной компанией и до поглощения, что позволило прибавить миллиарды долларов к ежегодной прибыли игрового подразделения Microsoft. Тот факт, что она не входит в текущую финансовую отчетность, скорее всего намекает, что корпорация по-прежнему отлично себя чувствует. Есть вероятность, что именно этот актив и позволил Xbox выиграть немного пространства для маневра, чтобы разобраться со стратегическими сдвигами.

Правда, кислород в этом пространстве может стремительно заканчиваться. Штат Xbox в скором времени может подвергнуться крупным сокращениям; Microsoft может перебросить ресурсы на ключевые франшизы и разработку платформ. Шарма открыто говорит, что в прошлом компания недостаточно финансировала одни из крупнейших IP в своем портфолио, а использование сторонних площадок привело к накоплению технического долга.

В целом, в решениях Microsoft есть смысл. $20 млрд вкладов в игровое подразделение ни к чему не привели, поэтому немудрено, что топ-менеджмент хочет видеть какие-то результаты. Xbox слишком фривольно тратила деньги, в том числе на большие проекты, которые впоследствии закрылись спустя годы активной работы. Подобные прожекты могут отъесть немаленький процент от $20 млрд.

На этом фоне риторика Шармы выглядит правильной. Она достаточно открыто рассуждает о не самом здоровом состоянии Xbox и говорит, что собирается перенаправить ресурсы в более продуктивное русло. Но против новой руководительницы игрового подразделения Microsoft работают экономические реалии рынка. Цены на компоненты ограничивают ценовую политику Project Helix, а сравнительно низкая база пользователей Xbox задает лимит тому, насколько агрессивной может быть компания в продвижении консольных эксклюзивов.

Последний пункт особенно важен: Шарма, судя по всему, сторонница идеи консольных эксклюзивов. Пока создается впечатление, что она считает их ключевой частью плана по восстановлению позиции Xbox на рынке. PS5-версию грядущей Gears of War тихо была отменена, что знаменует первый шаг Xbox в отказе от мультиплатформы. Хотя подобная стратегия, по сути, заперта меж двух огней. Для того, чтобы крупные игры повлияли на прибыльность игрового подразделения, они должны выходить на самой популярной платформе. Но для того, чтобы они помогли Xbox найти второе дыхание, они должны быть эксклюзивами. Именно эта дилемма и будет серьезной стратегической проблемой в ближайшие годы.