По «Ведьмаку» выпустят бесплатную кооперативную игру для смартфонов и ПК

Один из партнеров CD Projekt работает над условно-бесплатной кооперативной экшен-RPG по «Ведьмаку», ориентированной на ПК и мобильные устройства. Об этом сообщает издание MP1st.

© CD Projekt RED

Отмечается, что новый проект не связан с Project Sirius, который создается внутри студии CD Projekt RED. Игра представляет собой внешний проект, разрабатываемый сторонним партнером, на что указывает отсутствие проекта в квартальной отчетности CD Projekt, где традиционно перечисляются только внутренние разработки компании.

По слухам, действие новой игры развернется в 1230 году, задолго до событий основной саги о Геральте. Пользователи смогут создать собственного ведьмака, выбрать школу и развивать уникальный набор навыков в рамках кооперативного игрового процесса.

Предполагается, что разработкой занимается компания Scopely, которая ранее объявляла о стратегическом сотрудничестве с CD Projekt. Официального подтверждения участия студии пока не было.

В настоящее время CD Projekt RED разрабатывает «Ведьмак 4» и спин-офф Project Sirius. Параллельно студия Fool's Theory работает над ремейком первой части серии и сюжетным дополнением для «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Ранее CD Projekt подтвердила выход дополнения «Баллады прошлого» для «Ведьмака 3» в 2027 году.