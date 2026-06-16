Рост цен на память сделал консольный бизнес Xbox еще более убыточным

Microsoft продает консоли Xbox Series себе в убыток, теряя на каждом устройстве сотни долларов. Об этом сообщает Windows Central.

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Основной причиной ухудшения экономики консольного бизнеса Microsoft называется резкий рост стоимости памяти. Если ранее руководство Xbox прогнозировало, что к праздничному сезону 2027 года цена модулей памяти для консолей увеличится примерно в пять раз по сравнению с уровнем 2025 года, то теперь речь идет о еще более значительном подорожании. Так, глава Xbox Аша Шарма оценивает рост цен на память уже примерно в 700%.

На фоне увеличения себестоимости оборудования Microsoft вынуждена сохранять убыточность аппаратного направления даже спустя несколько лет после выхода Xbox Series X и Series S на рынок. Для консольной индустрии продажа устройств ниже себестоимости не является редкостью, однако масштабы текущих потерь выглядят заметно выше привычных для отрасли значений.

Дополнительное давление оказывает замедление роста игрового бизнеса. Совокупная маржа подразделения Xbox сократилась до 3%, что значительно ограничивает возможности компании по компенсации убытков за счет продажи программного обеспечения и сервисов.

Ситуацию осложняет и неоднозначная коммерческая динамика ряда крупных релизов. Среди проектов, которые не смогли в полной мере оправдать внутренние ожидания Microsoft, называются Avowed, Keeper, Kiln, South of Midnight, Senua's Saga: Hellblade II, Forza Motorsport и The Outer Worlds 2.

Ранее создатель Mafia критиковал стратегию Xbox, назвав ее провальной.