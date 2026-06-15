AMD назвала ноутбуки на Ryzen 5 220 лучшей альтернативой MacBook Neo

AMD запустила маркетинговую кампанию, в рамках которой компания заявила, что ее MacBook Neo не запускает 15 из 20 игр, работающих на бюджетном ноутбуке с процессором Ryzen 5 220. Об этом сообщает Videocardz.

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Для сравнения с чипом Apple A18 Pro компания использует процессор Ryzen 5 220, оснащенный двумя производительными ядрами Zen 4, четырьмя энергоэффективными ядрами Zen 4c, поддержкой 12 потоков и встроенной графикой Radeon 740M. Несмотря на то что это решение относится к начальному сегменту, AMD делает ставку на игровую совместимость платформы.

Согласно опубликованным данным, ноутбуки на базе Ryzen 5 220 способны запускать 20 популярных игр, тогда как MacBook Neo поддерживает лишь 5 из 20. Также AMD подчеркивает преимущества устройств на Windows по части оснащения. В качестве примера приводится ноутбук HP OmniBook X Flip, который предлагает SSD на 512 ГБ вместо 256 ГБ у базовой версии MacBook Neo, а также более широкий набор интерфейсов, включая USB-A, HDMI и разъем для наушников.

Дополнительным аргументом в пользу AMD компания называет совместимость с Windows 11 и привычным для большинства пользователей ПО. Производитель также заявляет о преимуществе своих решений в многозадачных сценариях, задачах по созданию контента и скорости беспроводного подключения.

В рамках кампании AMD рекомендует несколько альтернатив MacBook Neo на базе собственных процессоров, среди которых модели серий Lenovo IdeaPad Slim 5, HP OmniBook и Asus VivoBook.

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