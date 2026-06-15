Nvidia за год повысила цену RTX PRO 6000 Blackwell на 55%

Nvidia существенно повысила стоимость флагманской профессиональной видеокарты RTX Pro 6000 Blackwell. Цена ускорителя выросла до $13 250, что на 55% превышает стартовую стоимость модели на момент ее выхода в 2025 году, сообщает Tom's Hardware.

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RTX Pro 6000 Blackwell была представлена в марте прошлого года как решение для рабочих станций и задач, связанных с искусственным интеллектом, визуализацией и профессиональной обработкой данных. Изначально видеокарта с 96 ГБ памяти GDDR7 оценивалась в $8565, однако за прошедший год ее стоимость увеличилась на $4685.

Одной из основных причин удорожания эксперты называют рост цен на память, который затронул как профессиональные, так и потребительские графические ускорители. Дополнительное давление на рынок оказывает высокий спрос со стороны ИИ-сегмента.

При этом стоимость RTX PRO 6000 Blackwell заметно различается в зависимости от канала продаж. В ряде американских интернет-магазинов стандартная версия видеокарты доступна по цене от $11 359, что существенно ниже официального предложения Nvidia.

В свою очередь энергоэффективная модификация RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q на площадке производителя оценивается в те же $13 250. Серверная версия ускорителя напрямую через Nvidia не продается, однако у сторонних ритейлеров ее стоимость достигает $14 999.

Ранее Nvidia отложила новое поколение RTX из-за приоритетов в сфере ИИ.