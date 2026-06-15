ARM показала мобильную игру с графикой нового поколения

Проект стал демонстрацией новой технологии нейронной графики Arm, которая позволяет использовать продвинутые возможности Unreal Engine MegaLights, включая трассировку лучей, на мобильных платформах. Ранее мобильные устройства не могли полноценно поддерживать такие функции MegaLights.

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Демонстрация будущего чипа Arm Mali

Neural Dawn, разработанная совместно с британской студией Sumo Digital, также служит демонстрационной платформой для будущего графического процессора Arm Mali. Ожидается, что чип выйдет в этом году и получит поддержку нейронных технологий, которые, по заявлениям Arm, позволят достичь графики «настольного» уровня без заметного ущерба для времени автономной работы.

Гэри Данн из Sumo Digital отметил, что сотрудничество с Arm подтверждает потенциал нейронных технологий для трансформации мобильного гейминга. По его словам, использование технологий Arm в Neural Dawn позволило снизить энергопотребление, увеличить продолжительность игровых сессий и улучшить игровой опыт благодаря интеграции MegaLights и трассировки лучей – функций, которые ранее были доступны лишь в ограниченном числе консольных игр.

Как работают нейронные технологии Arm

Питер Ходжес из Arm рассказал GamesIndustry.biz, что новые чипы Mali оснащаются нейронными сетями, интегрированными с графическим процессором. Такая архитектура обеспечивает быструю и эффективную работу, позволяя чипу быстро переключаться между задачами графики и машинного обучения. Вместо пошагового выполнения операций чип получает задачу и сразу выдаёт готовый результат.

NSSD и трассировка лучей

В Neural Dawn используются две ключевые технологии: нейронный суперсэмплинг и шумоподавление (NSSD), а также нейронное масштабирование частоты кадров (NFRU). Ходжес подчеркнул, что NSSD делает трассировку лучей на мобильных устройствах более реалистичной с точки зрения производительности. Поскольку трассировка лучей требует много ресурсов, NSSD уменьшает количество испускаемых лучей, а затем компенсирует недостающую информацию и устраняет шум на изображении.

В отличие от генеративных моделей, подход Arm к шумоподавлению основан на реконструкции сцены: технология анализирует цвета и формы, а не «дорисовывает» изображение за счёт воображения модели. Ходжес также отметил, что решение Arm отличается от DLSS 5 от NVIDIA, а модели компании открыты для изучения и переобучения. Arm делает ставку на прозрачность, чтобы разработчики могли понимать возможности и ограничения этих моделей и принимать более обоснованные решения.

NFRU и повышение частоты кадров

Ещё одна технология, применяемая в Neural Dawn, – NFRU. Она повышает частоту кадров, создавая промежуточный кадр между двумя последовательными. Благодаря этому скорость отображения можно увеличить с 30 до 60 кадров в секунду.

Лукаш Медек, арт-директор Sumo Digital, в интервью GamesIndustry.biz сообщил, что над Neural Dawn работала команда из 17 человек в течение полутора лет. Игра длится примерно два часа и рассказывает историю научного сотрудника, который исследует систему пещер, ориентируясь на свет.

По словам Медека, технологии Arm позволили приблизить разработку мобильной игры к уровню проектов для консолей и ПК. Это касается использования ресурсов, размера и количества текстур, числа материалов, их возможностей, а также качества освещения.

Neural Dawn выйдет эксклюзивно для Android-устройств с графическими процессорами Arm Mali в конце 2026 года.