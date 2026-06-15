Две большие локации и новый герой: детали хоррора Alien: Isolation 2 по «Чужому»

6 июня компания SEGA представила новый трейлер Alien: Isolation 2 — продолжения популярного хоррора по вселенной «Чужого». Игру создаёт студия Creative Assembly для ПК и консолей.

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После показа на фестивале Summer Game Fest 2026 журналисты смогли оценить 30-минутное демо за закрытыми дверями. Некоторые СМИ поделились своими впечатлениями от новинки, мы выбрали из материалов главное.

События Isolation 2 развернутся спустя несколько месяцев после финала первой части. Главным героем выступит новый персонаж по имени Блэйк. Аманда Рипли также появится в сиквеле в роли второстепенного персонажа.

В Isolation 2 будет две основные локации: поверхность некой планеты и космическая станция Куросаки. Их можно будет исследовать по ходу игры.

Чужой останется столь же непредсказуемым монстром: он будет охотиться за игроками без каких-либо сюжетных скриптов.

Графически и геймплейно Isolation 2 ощущается большим шагом вперёд после первой части. Журналисты особенно хвалят новое освещение и звук.

В сиквеле появятся новые инструменты и гаджеты, которые позволят игрокам отвлекать противников и попадать в ранее недоступные места.

Над Isolation 2 работает примерно та же команда, что выпустила первую часть в 2014 году. Основным источником вдохновения авторы называют оригинального «Чужого» Ридли Скотта.

У Alien: Isolation 2 пока нет даты релиза. Проект выйдет в том числе с русской озвучкой.