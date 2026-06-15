«Его стремление к победе выше, чем у остальных». Капитан Team Falcons — о s1mple

Капитан Team Falcons Финн karrigan Андерсен высказался о характере Александра s1mple Костылева. Оба игрока провели вместе два турнира в составе FaZe Clan в 2025 году.

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По словам Андерсена, поведение s1mple во время тренировок может раздражать тиммейтов, однако причина кроется в его стремлении к победе. Karrigan подчеркнул, что результат зависит от того, какие игроки окажутся рядом с Костылевым.