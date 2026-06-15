Natus Vincere победила The MongolZ на мэйджоре в Counter-Strike 2
Natus Vincere одолела The MongolZ в основной стадии Intel Extreme Masters Cologne Major 2026. Матч закончился со счётом 2:1 — 8:13 на Nuke, 16:13 на Ancient и 13:6 на Mirage.
Лучшим игроком серии стал Валерий b1t Ваховский с общим K/D 61-38 и рейтингом 1,31. В том числе благодаря ему команда сумела оформить камбэк на Ancient, где b1t оформил 27 фрага при 17 смертей.
По итогам матча Natus Vincere проходит в сетку 2-1, в то время как The MongolZ падает в сетку 1-2. Следующие матчи для команд пройдут 14 июня.
IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. 32 команды сражаются за призовой фонд в размере $ 1,25 млн.