Выживач Valheim выйдет из раннего доступа

Студия Iron Gate представила трейлер обновления Deep North для Valheim. Вместе с релизом нового апдейта игра официально выйдет из раннего доступа Steam 9 сентября — в этот же день выживач доберётся до PS5, Xbox One и Xbox Series, а также Nintendo Switch 2.

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Интересно, что авторы не стали делиться подробностями патча Deep North. Известно, что его события развернутся на крайнем севере, где игроки смогут повстречать снежных троллей и других опасных существ.

Valheim вышла в раннем доступе Steam в февраля 2021 года. За пять лет игра получила четыре крупных обновления и очень высокие отзывы от геймеров. События проекта разворачиваются в фэнтезийном мире, основанном на скандинавской мифологии. Пользователям необходимо исследовать большой открытый мир, сражаться с монстрами, создавать предметы и обустраивать свой быт.