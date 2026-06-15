Riot Games не планирует переводить League of Legends на Unreal Engine
Глава League Studio Андрей Riot Meddler ван Рун заявил, что Riot Games продолжит развивать собственный движок для League of Legends. Поводом для обсуждения стал анонс перехода TFT на Unreal Engine с выходом следующего набора — позже в 2026 году автобаттлер получит отдельный клиент на ПК.
Один из игроков предположил, что League of Legends может пойти тем же путём, однако ван Рун опроверг это.
В League мы продолжим инвестировать в собственный движок, поскольку он адаптирован под MOBA-геймплей и хорошо подходит потребностям игры.
При этом изменения затронут клиент League of Legends — Riot Games планирует перенести его в собственный движок. Подробности о планах по клиенту и других технических обновлениях разработчики раскроют в районе Worlds 2026.