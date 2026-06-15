EGS дарит Warhammer 40,000: Speed Freeks и The Ouroboros King

В Epic Games Store стартовала новая еженедельная раздача игр, в рамках которой геймеры могут бесплатно получить два проекта: Warhammer 40,000: Speed Freeks и The Ouroboros King.

© Warhammer 40,000: Speed Freeks

Первая игра представляет собой многопользовательскую аркадную гонку во вселенной Warhammer 40,000, посвященную сражениям и соревнованиям орков на боевых машинах. Пользователям с российским аккаунтом проект недоступен.

Вторым предложением недели стал The Ouroboros King. Это необычная стратегия, сочетающая шахматные механики с элементами жанра roguelike. Игрокам предлагается формировать собственные наборы фигур, усиливать их особыми способностями и проходить серию процедурно генерируемых испытаний. Помимо одиночного режима, в игре предусмотрен мультиплеер.

Пользователям достаточно добавить игры в свою учетную запись в течение акции, после чего они останутся в библиотеке навсегда и будут доступны в том числе по окончанию раздачи. Акция продлится до вечера 18 июня.

Также в EGS раскрыли следующую бесплатную подборку: после завершения текущей акции пользователи смогут получить Citizen Sleeper и Robobeat.

Ранее на торрентах появилась взломанная версия игры 007 First Light.