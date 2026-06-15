Как созданная в СССР головоломка стала эталоном видеоигр

Недавно любители компьютерных игр отметили день «Тетриса». «Вечерняя Москва» разобралась в истории головоломки.

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Игра «Тетрис» родилась в июне 1984 года в стенах Института вычислительных технологий АН СССР. В основу легла популярная настольная головоломка — «пентамино» (от др.-греч. «пять» и «домино». — «ВМ»). Задача распространенной версии игры: сложить определенным образом плоские геометрические фигуры, состоящие из пяти одинаковых квадратов. Советский программист Алексей Пажитнов решил использовать фигурки из четырех квадратов. Игру окрестили «Тетрисом», соединив слова «тетра» (от др.-греч. «четыре» . — прим. «ВМ») и «теннис».

— «Тетрис» стал мировой сенсацией, потому что впервые предложил игроку чистую механику — без сюжета. Он доказал, что игра может быть универсальным языком — одинаково захватывающим и для школьника в России, и для менеджера в Японии и инженера в США, — рассказывает «Вечерней Москве» советник по коммуникациям видеоигровой компании Ярослав Мешалкин. — Это была первая «вирусная» игра задолго до появления интернета. А еще «Тетрис» напомнил миру: интеллект может быть главным предметом экспорта.

О проекте узнал венгерский импортер программного обеспечения Роберт Стейн. По неясной причине создатель безвозмездно передал ему права на игру. В результате начался настоящий «тетрисовый бум» — головоломку стало выпускать множество разных компаний. «Тетрис» остается одной из самых популярных игр по всему миру.

За 40 с лишним лет существования головоломки было придумано множество ее вариаций. Есть, например, песчаный «Тетрис» — когда блоки касаются земли, они превращаются в песок. Если надоели геометрические фигуры, можно, например, поиграть в «Хэтрис» (от англ. hat — шляпа. — прим. «ВМ»). Игрок должен сложить пять шляп одного стиля в ряд, чтобы убрать их с доски. По сути, тот же «Тетрис», только для модников. Существует также версия, основанная на реальных законах физики. Фигурки после падения могут отскочить или сбить другие элементы. А по классическому «Тетрису» с 2010 года проводится целый чемпионат мира.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ярослав Мешалкин, советник по коммуникациям видеоигровой компании: