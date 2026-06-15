Google обратилась к Samsung для производства процессоров

Google ведёт переговоры с Samsung о выпуске некоторых частей для своего следующего поколения процессоров TPU, пишет The Information.

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Речь идёт о том, чтобы производить эти детали по 2-нм техпроцессу Samsung. На данный момент все TPU Google делаются на мощностях TSMC. СМИ объясняют, что из-за огромного спроса на ИИ-чипы заводы TSMC «работают на пределе». Google просто нужно больше производственных мощностей.

По данным издания, Google рассматривает такую схему: самую важную часть TPU — вычислительный блок — выпускать на TSMC по более лучшему 1,4-нм техпроцессу, а «вспомогательную деталь», т.н. чип ввода-вывода памяти, доверить Samsung.

Массовое производство может начаться уже в 2028 году. Однако планы ещё могут поменяться.