Разработчик обновил драйвер для видеокарт AMD 2007 года с помощью ИИ

Один из энтузиастов, кто до сих пор поддерживает старые видеокарты AMD, использовал ИИ GitHub Copilot для улучшения драйвера R600 Gallium3D, который работает с видеокартами AMD Radeon от серии HD 2000 до HD 6000. Самые старые из них вышли ещё в 2007 году.

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Герт Волльни внёс 59 коммитов в новую версию драйвера Mesa 26.2. Он переработал часть кода, отвечающего за компиляцию шейдеров. При этом в описании своих правок он указал, что работа была выполнена «с помощью Copilot в автоматическом режиме». Каждое изменение помечено пометкой «Assisted-By Copilot».