BetBoom Team начала третью стадию мэйджора с победы, PARIVISION — с поражения
Завершились первые матчи третьей стадии IEM Cologne Major 2026 с участием команд из СНГ. BetBoom Team и PARIVISION стартовали с противоположными результатами.
BetBoom Team обыграла The Mongolz со счётом 2:1. Проиграв Dust2 (11:13), команда взяла Mirage (13:6) и решила серию на Ancient (13:11). BetBoom Team прошла в корзину 1-0 и продолжает выступление на мэйджоре без Павла s1ren Оглоблина — его по-прежнему заменяет Даниил d1Ledez Кустов.
PARIVISION уступила 9z со счётом 1:2. Аргентинский состав разгромил команду на Overpass (13:1), PARIVISION ответила победой на Dust2 (13:8), где Эмиль Nota Москвитин сделал эйс, однако на решающей Inferno проиграла 9:13. PARIVISION опустилась в корзину 0-1.
Соперники обеих команд по следующему раунду станут известны позже. IEM Cologne Major 2026 проходит со 2 по 21 июня в Кёльне. Призовой фонд — $ 1,25 млн.