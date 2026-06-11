Авторы Resonance: A Plague Tale Legacy показали семь минут геймплея

Издание IGN представило семь минут геймплея Resonance: A Plague Tale Legacy. Спин-офф по знаменитой средневековой вселенной выйдет уже 27 августа на ПК, PS5 и Xbox Series с русскими субтитрами.

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Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Asobo.

В небольшом ролике показали основные механики будущего приключения: стелс, исследование локаций, решение головоломок и полноценную боевую систему, которой в серии раньше не было. По сюжету София вместе с подругой Ленни отправляются на остров Минотавра и натыкается на опасных врагов, преследующих ту же цель.

События игры развернутся за 15 лет до A Plague Tale: Requiem, сюжетного финала серии. За разработку вновь отвечает студия Asobo, авторы A Plague Tale Innosence и A Plague Tale Requiem.