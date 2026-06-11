Авторы Fable показали 30 минут геймплея

Компания Microsoft представила получасовой ролик, посвящённый геймплею Fable. Разработчики продемонстрировали игровой процесс предстоящего ролевого проекта.

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Видео доступно на YouTube-канале Fable. Права на видео принадлежат Microsoft.

Так, в игре можно будет строить отношения с другими персонажами, которые живут в Альбионе. Пользователи смогут создавать семьи и обустраивать дома. В зависимости от действий игрока, каждый NPC будет по-разному реагировать на главного героя. Решения, принятые по ходу сюжета, повлияют на весь игровой мир — последствия станут видны в ближайшее время.

Fable выйдет 23 февраля 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра станет большим перезапуском франшизы. По сюжету над Альбионом нависла таинственная угроза исчезновения и только величайший герой континента может спасти мир от уничтожения. Разработчиками выступила студия Playground Games — авторы гонки Forza Horizon.