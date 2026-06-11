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В июне в PS Plus добавят Final Fantasy 16, Kingdom Come, Life is Strange и другие игры

Чемпионат.com

Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 16 июня абонентам продвинутого сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Gitaroo Man.

В июне в PS Plus добавят Final Fantasy 16, Kingdom Come, Life is Strange и другие игры
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Среди главных игр месяца в этот раз выделяются экшен Final Fantasy 16, средневековая Kingdom Come: Deliverance, приключение Life is Strange: Double Exposure и Sonic X Shadow Generations по вселенной «Соника».

Новые игры в PS Plus Extra в июне 2026 года

  • Final Fantasy 16;
  • Sonic X Shadow Generations;
  • Kingdom Come: Deliverance;
  • Life is Strange: Double Exposure;
  • Farming Simulator 25;
  • Blades of Fire;
  • Black Desert.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2026 года

  • Gitaroo Man.