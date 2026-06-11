В июне в PS Plus добавят Final Fantasy 16, Kingdom Come, Life is Strange и другие игры
Sony анонсировала новую подборку игр для подписки PS Plus. Уже 16 июня абонентам продвинутого сервиса станут доступны семь тайтлов, а обладатели Deluxe дополнительно получат доступ к ещё одному проекту — Gitaroo Man.
Среди главных игр месяца в этот раз выделяются экшен Final Fantasy 16, средневековая Kingdom Come: Deliverance, приключение Life is Strange: Double Exposure и Sonic X Shadow Generations по вселенной «Соника».
Новые игры в PS Plus Extra в июне 2026 года
- Final Fantasy 16;
- Sonic X Shadow Generations;
- Kingdom Come: Deliverance;
- Life is Strange: Double Exposure;
- Farming Simulator 25;
- Blades of Fire;
- Black Desert.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в июне 2026 года
- Gitaroo Man.