Игровой компьютер сгорел после грозы и удара молнии в модем

Пользователь Reddit опубликовал фотографии игрового компьютера, получившего серьезные повреждения после удара молнии, которая проникла в квартиру через коаксиальную линию интернет-провайдера и затем распространилась по сетевой инфраструктуре. Об этом сообщает PlayGround.

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Судя по опубликованным снимкам, наиболее серьезные повреждения пришлись на область Ethernet-порта материнской платы. Также были зафиксированы следы возгорания возле стены и значительные повреждения роутера, который, предположительно, принял на себя часть электрического импульса.

По словам автора публикации, инцидент произошел во время грозы. Он предполагает, что скачок напряжения прошел через коаксиальную сеть жилого комплекса, после чего попал в домашнее оборудование через модем и достиг компьютера по Ethernet-кабелю.

Обсуждение случая привлекло внимание пользователей к малоизвестной проблеме: угрозу для электроники могут представлять не только линии электропитания. Коаксиальные кабели, Ethernet-соединения и телефонные линии с медными проводниками также способны передавать опасные импульсы при ударах молнии или серьезных скачках напряжения.

В комментариях многие участники дискуссии поделились аналогичным опытом. Один из пользователей рассказал, что лишился компьютера после удара молнии, несмотря на то, что заранее отключил оборудование от электросети. Единственным подключенным кабелем оставалась телефонная линия модема, через которую, предположительно, и прошел разряд.

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