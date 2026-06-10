Lenovo анонсировала ПК Bellator Feng 7000X

Настольный ПК Lenovo Bellator Feng 7000X предлагает гибкость конфигураций, сочетая процессоры Intel и AMD с видеокартами NVIDIA.

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Корпус

Lenovo Bellator Feng 7000X имеет прочный индустриальный дизайн, однако его внутренняя конструкция продумана с упором на функциональность. Корпус объёмом 25 литров имеет размеры 374 × 170 × 393 мм и изготовлен из оцинкованной стали SGCC толщиной 0,8 мм.

Для дополнительной надёжности лоток материнской платы, задняя панель и боковые стенки усилены до 1 мм. Lenovo также предусмотрела специальный кронштейн для поддержки видеокарты, который предотвращает её провисание со временем и защищает компоненты при транспортировке.

Для хранения данных предусмотрена двухъярусная корзина, рассчитанная на один жёсткий диск формата 3,5 дюйма и один накопитель формата 2,5 дюйма.

Охлаждение

Система охлаждения основана на боковом заборе воздуха и использует фирменную тепловую архитектуру Hurricane. Корпус поддерживает установку до трёх вентиляторов: двух 120-мм спереди и одного 90-мм сзади.

Внутри можно разместить процессорные кулеры высотой до 136 мм и видеокарты длиной до 290 мм. При снятии передних вентиляторов максимальная длина видеокарты увеличивается до 305 мм.

Характеристики

Новинка доступна в трёх модификациях: с процессорами Intel Core 5 205H или AMD Ryzen 5 5600G и видеокартами NVIDIA вплоть до RTX 5060 Ti. Во всех конфигурациях компьютеры оснащаются 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и твердотельным накопителем PCIe объёмом 512 ГБ.

Интерфейсы

На передней панели расположены два порта USB 3.2 Gen 1 для подключения периферии. На задней панели находятся четыре порта USB 3.2 Gen 1, четыре порта USB 2.0, порт Gigabit Ethernet и три аудиоразъёма. Дискретные видеокарты оснащаются тремя разъёмами DisplayPort и одним портом HDMI. Для беспроводной связи система поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3.

Сроки выхода и цена

Lenovo Bellator Feng 7000X уже поступил в продажу в Китае.

Цена:

Intel Core 5 205H и NVIDIA RTX 3050 – 5499 юаней ($812);Intel Core 5 205H и NVIDIA RTX 5060 Ti – 6999 юаней ($1034);AMD Ryzen 5 5600G и NVIDIA RTX 5060 Ti – 6999 юаней ($1034).