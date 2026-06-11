Хакер voices38 взломал защиту Denuvo в 007 First Light за две недели

Хакер voices38 взломал систему защиты Denuvo в приключенческом экшене 007 First Light. Об этом он рассказал на форуме Reddit.

© Газета.Ru

Релиз игры состоялся 27 мая 2026 года, а на обход антипиратской защиты потребовалось около двух недель. Ранее проект уже взламывала группа DenuvOwO, однако их метод основывался на использовании гипервизора и требовал изменения настроек системы на уровне BIOS.

Новая версия обхода реализована в формате традиционного исполняемого «кряка» и не требует отключения встроенных механизмов защиты компьютера. Подобный подход считается более удобным для конечных пользователей и безопасным.

Для разработчиков DRM-системы Denuvo подобный инцидент стал очередным вызовом в вопросе эффективности защиты. Технология традиционно используется издателями, чтобы исключить распространение нелегальных копий игр в первые недели после запуска, когда продажи находятся на максимальном уровне. Однако многие игроки критикуют Denuvo, так как решение может отрицательно сказываться на производительности.

007 First Light стала не первым проектом в списке voices38. Хакер уже обходил защиту в таких играх, как Pragmata, Stellar Blade, Resident Evil: Requiem и Mafia: The Old Country.

Ранее EA Sports FC 26 предсказала победу Испании в чемпионате мира.