Команда GigaByte установила мировой рекорд разгона оперативная память DDR5

На выставке Computex 2026 инженеры GigaByte установили новый мировой рекорд по разгону оперативной памяти. Им удалось достичь скорости работы модулей DDR5 в 13 556 мегатранзакций в секунду (MT/с). Стандартная планка памяти DDR5 обычно работает на скоростях 4800−6400 MT/с.

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Рекорд был установлен с использованием материнской платы GIGABYTE Z890 AORUS TACHYON DUO X ICE. Память — CORSAIR VENGEANCE DDR5.

Помимо этого, на том же мероприятии команда GigaByte также заняла топовые места в различных категориях разгона процессоров. Там использовалась другая материнская плата — X870 AORUS INFINITY — с процессорами AMD Ryzen 9 9950X3D2 и памятью G.SKILL.