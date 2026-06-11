Huawei повысит цены на процессоры

Подразделение Huawei HiSilicon, занимающееся разработкой микросхем, повысила цены на некоторые свои процессоры. Причина в резком росте спроса на вычислительные мощности для ИИ внутри Китая.

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Повышение цен, как пишут СМИ, связано с тремя основными факторами: высокий спрос на ИИ-вычисления в Китае, рост затрат в цепочках поставок и общее «оживление» китайского рынка полупроводников.

Повышение — это хорошо, потому что с 2019 года китайская полупроводниковая отрасль переживала «трудные времена»: проблемы с производством современных чипов, низкая прибыль и слабый спрос. Однако сейчас ситуация меняется.

По мнению аналитиков, шаг HiSilicon поможет не только самой Huawei, но и другим китайским производителям чипов «укрепить свои позиции в гонке с мировыми конкурентами».