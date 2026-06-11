Петиция за перевод Fable на русский язык собрала тысячи голосов на сайте Xbox

Пользователи Xbox запустили петицию, в которой потребовали добавить русскоязычную локализацию в готовящуюся к выходу игру Fable. Соответствующее обращение опубликовано на платформе Xbox Player Voice, предназначенной для сбора предложений и обратной связи от игрового сообщества, сообщает DTF.

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Сервис Xbox Player Voice был запущен Microsoft в мае и используется для обсуждения новых функций и инициатив, связанных с экосистемой Xbox. Ранее компания заявляла, что наиболее востребованные предложения пользователей могут учитываться при принятии решений о развитии продуктов и сервисов.

На момент публикации обращение с просьбой добавить в Fable текстовый перевод на русский язык собрало около двух тысяч голосов и более тысячи комментариев, став одной из наиболее обсуждаемых тем на площадке.

Отсутствие русской локализации в новой Fable было подтверждено студией Playground Games после презентации Xbox Games Showcase. Согласно опубликованной информации, игра получит текстовый перевод на девять языков, включая китайский, японский, итальянский и польский. Озвучка будет доступна на английском, испанском и португальском языках.

Таким образом, Fable станет одной из немногих крупных игр Microsoft последних лет, выходящих без поддержки русского языка. При этом большинство других проектов Xbox Game Studios продолжают получать значительно более широкий набор локализаций. В частности, для Gears of War: E-Day и новой части Senua заявлена поддержка более чем 20 языков.

Релиз Fable запланирован на 23 февраля 2027 года. Игра выйдет одновременно на Xbox, ПК и PlayStation 5.

Ранее фанаты сочли историю Valve и Гейба Ньюэлла достойной экранизации.