Bethesda представила трейлер сюжетного дополнения DOOM: The Dark Ages

Bethesda Softworks и id Software представили новый трейлер сюжетного дополнения DOOM: The Dark Ages - Revelations и объявили дату его выхода.

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Новый контент станет доступен широкой аудитории 7 июля 2026 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

"Откровения" продолжат историю Палача Рока. В ролике показали новые локации, сражения с демонами и несколько сюжетных сцен.

Одним из главных нововведений станет цепное копье. С его помощью игроки смогут атаковать противников на расстоянии и быстрее сокращать дистанцию в бою.

DOOM: The Dark Ages вышла в прошлом году. Игра стала приквелом DOOM 2016 года и DOOM Eternal. С нашим обзором можно ознакомиться здесь.