Названа дата выхода игры Valor Mortis, где Венсан Кассель сыграл Наполеона

Разработчики студии One More Level представили новый трейлер мрачного экшена Valor Mortis и объявили дату выхода игры.

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Проект станет доступен 24 сентября текущего года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На консолях Microsoft игра также появится в подписке Game Pass в день релиза.

Отдельное внимание в ролике уделили Наполеону Бонапарту. Его в Valor Mortis озвучил французский актер Венсан Кассель, известный по фильмам "Особенные", "Ненависть" и "Черный лебедь".

Действие Valor Mortis разворачивается в альтернативной версии Европы времен Наполеоновских войн. Главный герой - бывший солдат армии Наполеона по имени Уильям, который возвращается из мертвых и сталкивается с последствиями сверхъестественной эпидемии.

Авторы описывают игру как экшен от первого лица с элементами соулслайк. В бою игроки смогут использовать холодное и огнестрельное оружие, а также необычные способности.

Ранее One More Level отметилась динамичной дилогией Ghostrunner.

В Steam уже доступна бесплатная демоверсия, в которую вошли два уровня. Заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.