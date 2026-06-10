В России может вновь заработать Roblox

Минцифры выступило с инициативой о снятии ограничений с игровой платформы Roblox и направило соответствующее обращение в правоохранительные органы совместно с Роскомнадзором. Об этом сообщает РИА Новости.

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Как сообщили в ведомствах, решение стало возможным после получения от компании Roblox дополнительных гарантий соблюдения требований российского законодательства.

Согласно достигнутым договоренностям, уже в июне платформа планирует внедрить систему возрастной сегментации контента. Пользователям будут доступны отдельные категории Roblox Kids и Roblox Select, что позволит ограничивать доступ несовершеннолетних к играм, не соответствующим их возрасту.

Кроме того, Roblox подтвердила готовность усилить меры по выявлению и удалению материалов, которые могут нанести вред здоровью, безопасности и развитию детей. Разработчики также заявили о намерении продолжить работу по предотвращению распространения подобного контента на платформе.

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре 2025 года по причине массовых и неоднократных случаев распространения материалов, пропагандирующих экстремистскую и террористическую деятельность, призывы к насилию и ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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