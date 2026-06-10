Фанаты сочли историю Valve и Гейба Ньюэлла достойной экранизации

На форуме Reddit набирает популярность дискуссия о том, почему до сих пор не вышел крупный художественный фильм о сооснователе Valve Гейбе Ньюэлле. Поводом для обсуждения стал пост пользователя Inevitable_Bid5540 в сообществе, посвященном Valve.

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Автор публикации обратил внимание, что биография основателя Apple Стива Джобса уже легла в основу нескольких документальных проектов и двух полнометражных голливудских картин, тогда как Ньюэлл, сыгравший ключевую роль в развитии цифровой дистрибуции игр и современной игровой индустрии, лишен собственного байопика.

Часть участников обсуждения поддержала эту точку зрения. По мнению пользователей, история создания Valve, запуск культовой Half-Life, превращение Steam в крупнейшую цифровую платформу для ПК-игр, а также многочисленные корпоративные и судебные противостояния могли бы стать основой для драматического фильма уровня «Социальной сети» Дэвида Финчера.

Вместе с тем многие комментаторы отметили, что популярность Ньюэлла в значительной степени ограничена игровой аудиторией. В отличие от Стива Джобса, чья яркая публичная репутация и неоднозначный характер неоднократно становились предметом внимания кинематографистов, глава Valve известен как непубличный и сдержанный руководитель.

Геймеры считают, что именно отсутствие громких конфликтов и скандалов вокруг личности Ньюэлла может стать главным препятствием для создания коммерчески успешного фильма, ориентированного на массового зрителя. Несмотря на огромный вклад предпринимателя в развитие индустрии, его история пока воспринимается скорее как значимое отраслевое достижение, чем как материал для масштабной голливудской драмы.

Ранее Valve раскрыла планы по релизу Steam Machine и VR-гарнитуры.