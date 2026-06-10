«Для Liquid состав закончен». Marsel — о главных неудачниках на IEM Cologne Major

Комментатор Okko Марсель Marsel Хайруллин высказался о главных сюрпризах первой стадии Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 по Counter-Strike 2.

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В комментарии «Чемпионату» он выразил разочарование игрой HEROIC и ростером Team Liquid.

Из команд разочаровали HEROIC, заканчивать первый день со счётом 0:2 – это провал для такой команды. Понятно, что они играли без снайпера, но все тир-2 турниры они проходили хорошо, и вылетать 1:3 для них — ужасный результат. Для Liquid состав закончен, было очевидно, что они не пройдут первую стадию, команда нуждается в перестройке, причём надо менять весь фундамент.

Okko показывает все матчи мэйджора в Кёльне в прямом эфире. Сегодня, 9 июня, завершается вторая стадия главного турнира сезона.