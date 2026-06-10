Названа дата выхода игры Empulse - паркур-шутера с боевыми мехами

Компания 1047 Games в рамках трансляции PC Gaming Show объявила, что их игра Empulse станет доступна широкой аудитории 24 июня.

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Анонс состоялся в свежем ролике с демонстрацией новых геймплейных кадров.

Релиз состоится в формате раннего доступа. На старте за проект будут просить 20 долларов.

При этом с 15 июня во время проведения Steam Next Fest с игрой можно будет ознакомиться бесплатно.

Авторы называют свою работу динамичным командным шутером 6v6 с акцентом на быстрое передвижение, паркур и использование боевых мехов, из-за чего пользователи Сети часто сравнивают игру с Titanfall и Mirror’s Edge.

У Empulse уже есть страница в Steam, заявлен перевод на русский язык в виде субтитров.