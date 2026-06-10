В Battlefield 6 добавили карту «Каирский Базар»

9 июня для Battlefield 6 вышло крупное обновление 1.3.2.0. Апдейт уже доступен всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

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Так, вместе с выходом обновления в BF6 стартовала вторая половина третьего сезона поддержки. В игру добавили карту «Каирский Базар», ремейк локации из BF3, новое оружие PP-19, событие «Взрывной Заряд» и соло-режим в королевской битве RedSec. Для игры также вышел патч, который исправил баги, улучшил интерфейс и внёс множество других изменений.

Наконец, в Battlefield 6 стартовала неделя бесплатной игры. Геймерам доступны карты Railway to Golmud, Cairo Bazaar, Contaminated и Eastwood в пяти режимах. Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию проекта. Чтобы сыграть в пробный доступ, необходимо загрузить клиент королевской битвы Battlefield Redsec — он доступен в российских Steam и EA App.