Создатель Mafia раскритиковал Xbox и Microsoft

Создатель игровых франшиз Mafia и Kingdom Come Даниэль Вавра выступил с резкой критикой стратегии Xbox и руководства игрового подразделения Microsoft. В интервью чешскому журналу Level геймдизайнер заявил, что бизнес-показатели платформы свидетельствуют о глубоком кризисе, сообщает PlayGround.

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Вавра напомнил, что в 2026 году продажи консолей Xbox сократились на 30%, а выручка подразделения снизилась на 5%. Он подчеркнул, что негативная динамика сохраняется уже третий квартал подряд, назвав ситуацию следствием стратегических ошибок руководства компании.

Разработчик считает, что переломным моментом стал курс, выбранный Microsoft в начале 2025 года. Среди спорных решений он выделил развитие облачного гейминга, перенос эксклюзивных проектов на платформы конкурентов и продвижение концепции «Всё Xbox». Кроме того, Вавра утверждает, что производство консолей стало малорентабельным, что привело к ограничению поставок устройств на рынок.

Отдельной критике подверглась сделка по приобретению Activision Blizzard. По мнению Вавры, включение Call of Duty в подписочный сервис Game Pass негативно сказалось на прямых продажах франшизы и привело к существенным потерям потенциальной прибыли. В качестве компенсации Microsoft была вынуждена повышать стоимость подписки для пользователей, считает разработчик.

Также Вавра раскритиковал стратегию выпуска двух моделей консолей, в результате чего бюджетная Xbox Series S иногда демонстрирует худшие результаты, чем модель прошлого поколения.

«Удивительно, как 37-летняя бывшая «продавщица овощей» может стать спасительницей Xbox. Но, похоже, так и есть. Правда, перед ней стоит огромный и опасный враг — это не Sony, не Nintendo и не Steam. Его зовут Microsoft», — заявил Вавра.

Несмотря на критику, Вавра подчеркнул, что остается сторонником бренда Xbox и рассчитывает, что компания сможет скорректировать стратегию и вернуть утраченные позиции.

Ранее Microsoft представила прозрачный Xbox в честь 25-летия бренда.