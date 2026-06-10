Игроки запустили голосование за русский перевод Fable

7 июня студия Playground Games открыла предзаказы на Fable — свою новую ролевую игру. Мягкий перезапуск франшизы от авторов Forza Horizon выйдет 23 февраля на ПК, PS5 и Xbox Series без русского языка, о чём стало известно из страницы Steam.

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Спустя несколько дней русскоязычные игроки запустили обсуждение перевода на странице Xbox Player Voice. Они просят Microsoft всё же заняться переводом на русский язык хотя бы в виде субтитров. Сейчас «петиция» собрала более 550 голосов, и они продолжают расти. В своих отзывах геймеры обращают внимание на популярность русского языка в мире и отмечают, что готовы купить максимальное издание Fable, если в игре появится локализация.

Русский язык очень важен и необходим. На нём говорят и знают не только в России, но и во всём СНГ. Русский язык занимает третье место в рейтинге Steam.

Пожалуйста, добавьте в игру русские субтитры. Я куплю максимальное издание, но если в Fable не будет русского перевода, не вижу смысла её покупать.

Пожалуйста, Xbox, добавьте русский перевод в Fable. Аша Шарма, пожалуйста, ты можешь это сделать!

Интересно, что другие крупные релизы Microsoft выйдут на русском языке. Среди них Halo: Campaign Evolved (28 июня), Minecraft Dungeons 2 (29 сентября) и Gears of War: E-Day (6 октября) — все эти проекты переведут в виде субтитров. Также любопытно, что Forza Horizon 6, предыдущая игра Playground Games, добралась до релиза с поддержкой русского языка.