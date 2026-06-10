Half-Life запустили на старой кнопочной Nokia N95

Разработчик Данте Д. Леончини адаптировал культовый шутер Half-Life для смартфона Nokia N95, выпущенного в 2007 году. Об этом сообщает портал PC Gamer.

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Игра 1998 года работает на кнопочном смартфоне с операционной системой Symbian S60v2 при частоте до 30 кадров в секунду, поддерживает управление с помощью мыши и клавиатуры, а также вывод картинки на телевизор.

По словам разработчика, перенос потребовал многочисленных экспериментов и оптимизаций, однако в текущем состоянии игра обеспечивает приемлемую производительность и позволяет использовать весь доступный арсенал. Кроме того, уже реализована поддержка выделенных серверов, а следующим этапом разработки станет внедрение сетевой игры по локальной сети.

Проект распространяется в открытом доступе через сайт разработчика. Для запуска пользователям необходимо установить специальную версию игрового движка и скопировать оригинальные файлы Half-Life на устройство.

На момент выхода Nokia N95 считался одним из самых производительных смартфонов рынка. Устройство оснащалось процессором ARM11 с частотой 332 МГц, до 8 ГБ встроенной памяти и оперативной памятью на 128 МБ. Для конца 1990-х годов сопоставимые параметры были характерны для персональных компьютеров, на которых запускался оригинальный Half-Life.

Несмотря на отсутствие графического ускорителя, аппаратная платформа смартфона оказалась достаточной для работы игры после соответствующей адаптации. Поддержка внешних устройств ввода реализована через Bluetooth 2.0, хотя ограничения стандарта приводят к заметным задержкам.

Ранее Nokia выпустила кнопочный телефон с видеозвонками.