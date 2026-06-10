Миллионы любителей Pokemon GO неосознанно помогли военным США

Сканы местности, сделанные сотнями миллионами игроков Pokemon GO, могли помочь американской компании Niantic Spatial в развитии высокоточной системы военных беспилотников. Об этом узнали журналисты газеты NL Times.

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По данным издания, любители игры на протяжении многих лет сканировали окружающее пространство, чтобы заполучить внутриигровые награды. Геймеры, сами того не подозревая, внесли вклад в развитие высокоточной системы навигации. Теперь она будет задействована в производстве дронов и роботов.

В общей сложности компания получила примерно 30 миллиардов сканов. Их взяли на вооружение для разработки 3D-модели, где недоступен сигнал GPS.

«Игроки косвенно, возможно, минимально, но все же эффективно, внесли свой вклад в военные приложения», — заявил профессор Йерун ван ден Ховен.

Ранее агентство Bloomberg писало, что компания Scopely купила Niantic, разработчика культовой игры с ловлей покемонов Pokemon Go за 3,5 миллиарда долларов. Помимо нее, в собственность Scopely переходят игры Pikmin Bloom и Monster Hunter Now.