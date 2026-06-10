Вышла демо Esports Manager 2026 — симулятор киберспортивного менеджера

Студия Neurona Games выпустила демо-версию своей игры Esports Manager 2026 — симулятора менеджера в киберспортивной команде по Counter-Strike 2.

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Игрокам предлагается создать команду или возглавить уже существующую. После этого вам придётся подбирать состав, развивать команду, разбираться в тонкостях расписания турниров и деловых операций. Чтобы достичь результата, придётся мотивировать команду, отслеживать молодых талантов, нанимать сотрудников и так далее.

В игре доступны десятки настоящих игроков и команд, а авторы отмечают, что в процессе придётся решать те же проблемы, что и в реальном киберспорте.

Полная версия Esports Manager 2026 станет доступна 6 июля.