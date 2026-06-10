Microsoft представила прозрачный Xbox в честь 25-летия бренда

Microsoft представила специальную версию игровой консоли Xbox Series X, посвященную 25-летию бренда Xbox. Юбилейная модель получила полупрозрачный зеленый дизайн, вдохновленный оригинальной консолью Xbox. Об этом сообщает издание The Verge.

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Корпус устройства выполнен в фирменном зеленом цвете с прозрачными элементами. При включении консоли подсвечивается логотип X на передней панели, а также размещен специальный знак, посвященный 25-летию Xbox. В компании также пообещали несколько скрытых деталей в оформлении устройства в качестве благодарности игровому сообществу.

Вместе с консолью будет выпущен тематический контроллер. Он получил классические цвета кнопок ABXY, а бамперы отсылают к черной и белой кнопкам оригинального контроллера Duke. Задняя часть корпуса и крышка батарейного отсека выполнены полностью прозрачными, что позволяет увидеть логотип Xbox внутри конструкции.

По словам вице-президента Microsoft по направлению следующего поколения устройств Джейсона Рональда, новая версия Xbox Series X сочетает дизайн, вдохновленный первой консолью компании, с современными возможностями устройства, включая накопитель объемом 1 ТБ.

Продажи юбилейной Xbox Series X и специального контроллера стартуют в ноябре. Точная дата начала продаж и стоимость устройств пока не раскрываются.

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