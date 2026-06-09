В Battlefield 6 вновь можно будет сыграть бесплатно целую неделю

Компания Electronic Arts объявила о новом событии в Battlefield 6. В шутер в очередной раз можно будет сыграть полностью бесплатно с 9 по 15 июня на ПК, PS5 и Xbox Series.

© Чемпионат.com

На протяжении недели геймерам будут доступны карты Railway to Golmud, Cairo Bazaar, Contaminated и Eastwood в пяти режимах. Весь полученный прогресс можно будет перенести в полную версию проекта.

Это будет уже третий бесплатный ивент для основной версии Battlefield 6 — сейчас все желающие могут играть только в королевскую битву Battlefield Redsec. Событие приурочено к старту второй половины третьего сезона, где добавят карту Cairo Bazaar с новым временны́м режимом.