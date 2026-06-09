Российские команды по Dota 2 выиграли три топ-турнира подряд — это рекорд

Чемпионство Team Yandex в рамках BLAST Slam VII по Dota 2 стало уже третьим подряд для команд из России. Ранее коллективы из Восточной Европы никогда не добивались такой яркой серии.

© Чемпионат.com

Примечательно, что все три турнира выиграли разные команды:

PGL Wallachia Season 8 — BetBoom Team;

DreamLeague Season 29 — PARIVISION;

BLAST Slam VII — Team Yandex.

Всего в сезоне-2025/2026 прошло 12 крупных чемпионатов по Dota 2 с призовым фондом по $ 1 млн каждый. Российские команды выиграли пять из них, а ещё в трёх доходили до гранд-финала. Лишь один раз в финале играли два коллектива, в составе которых не было ни одного игрока из РФ.