В новом сюжетном трейлере раскрыли дату выхода Metro 2039

Студия 4A Games представила сюжетный трейлер Metro 2039 в рамках презентации Xbox и раскрыла, что новая часть постапокалиптической франшизы выйдет в феврале 2027 года. Об этом сообщает DTF.

© Газета.Ru

В опубликованном ролике, который содержит как постановочные сцены, так и фрагменты игрового процесса, главный герой обращается к ключевому антагонисту. Персонаж напоминает своему противнику об обещании привести жителей метро к лучшему будущему, которое, по его словам, так и не было выполнено.

Разработчики также подтвердили, что Metro 2039 будет поддерживать программу Xbox Play Anywhere. После покупки игры пользователи смогут запускать ее как на консолях Xbox, так и на ПК через фирменное приложение Microsoft без необходимости приобретать отдельные версии. При этом новинка не войдет в каталог подписочного сервиса Game Pass.

Metro — это серия постапокалиптических игр в жанре шутера от первого лица. В них есть элементы survival horror и стелс-экшена украинской студии 4A Games. Сюжет рассказывает о жизни в московском метро после ядерной войны.

Ранее геймеры высоко оценили ремейк культовой «Готики».