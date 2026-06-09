Представлен первый геймплей режима DMZ в Call of Duty: Modern Warfare 4

Финальным показом на конференции Xbox Games Showcase стал геймплейный ролик Call of Duty: Modern Warfare 4. В этот раз авторы показали режим DMZ, который будет доступен всем владельцам шутера 23 октября на ПК и консолях.

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DMZ — отдельный большой режим в MW4. В нём игроки высаживаются на карту, расположенную где-то на границе России, Южной Кореи и Северной Кореи. Игрокам необходимо будет выполнять задания и операции, исследуя территорию и возвращаясь на базу целыми и невредимыми. Между забегами геймеры смогут улучшать своё убежище — в духе Escape from Tarkov.

Всего на карте в DMZ будут высаживаться 20 отрядов — в матчи можно десантироваться как одному, так и в компании с другими игрокам.