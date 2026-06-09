Геймеры высоко оценили ремейк культовой «Готики»

Ремейк Gothic спустя менее двух суток после релиза собрал в Steam более 63 тыс. одновременных игроков и положительные оценки. Об этом сообщает DTF.

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Пользовательская реакция на новинку оказалась преимущественно положительной. Рейтинг игры в Steam по состоянию на 7 июня составил 81%, сформированный на основе более чем пяти тысяч отзывов. Большинство игроков высоко оценили работу разработчиков по переосмыслению классической RPG, отметив бережное отношение к первоисточнику и сохранение атмосферы оригинальной Gothic.

В положительных обзорах пользователи особенно выделяют сочетание современных технологий с узнаваемыми элементами культовой игры начала 2000-х годов. По мнению аудитории, авторам удалось улучшить визуальную составляющую и ряд игровых систем, не утратив ключевые особенности, благодаря которым серия приобрела популярность.

В то же время релиз не обошелся без критики. Часть игроков сообщила о проблемах с производительностью и недостаточно качественной оптимизацией на некоторых конфигурациях. Кроме того, критику вызвала переработанная система взлома замков, которую отдельные пользователи сочли чрезмерно сложной.

Несмотря на замечания, общий пользовательский рейтинг свидетельствует о сильном старте проекта и высоком интересе как со стороны поклонников оригинальной игры, так и новой аудитории.

Ремейк Gothic доступен на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S с полной русской локализацией.

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